Saiba quem são as vítimas de ataque no Subúrbio de Salvador

Criminosos armados realizaram um ataque em via pública na manhã desta sexta-feira, 4 ,e balearam quatro pessoas, causando a morte de três delas, na Rua dos Ferroviários, em São João do Cabrito, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. As vítimas foram identificadas.

Acionados por conta dos disparos, os policiais militares da 14ª CIPM estiveram no local e, de início, encontraram dois homens já sem vida. Outros dois foram socorridos, mas um deles não resistiu. A moticação do massacre ainda é desconhecida.

Em nota enviada ao Portal MASSA!, a Polícia Civil informou que Roberto Oliveira dos Santos, de 49 anos, foi uma das vítimas mortas. Conforme a TV Record, o seu estado de saúde é gravíssimo.

Outro homem, identificado como Rodrigo Silva dos Prazeres, foi levado para o Hospital do Subúrbio e não teve o quadro de saúde divulgado.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) afirmou, em contato com a reportagem, que os homens de prenome Emerson e Marlison deram entrada para autópsias, sendo outras vítimas fatais do massacre.