Manhã sangrenta! Três pessoas morrem em tiroteio no Subúrbio de Salvador

Crime aconteceu na Rua dos Ferroviários - Foto: Google Street View

Um tiroteio no bairro São João do Cabrito, Subúrbio Ferroviário de Salvador, deixou três mortos na manhã desta sexta-feira, 4. Informações iniciais indicam que os suspeitos chegaram em um carro e abriram fogo contra as vítimas, que estavam na Rua dos Ferroviários.

>> Saiba quem são as vítimas de ataque no Subúrbio de Salvador

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados por volta das 5h para verificar relatos de quatro homens baleados.



Dois dos homens já estavam sem vida na chegada ao local, e outros dois foram socorridos para uma unidade de saúde próxima. Um deles não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já está investigando o caso. Uma das vítimas foi identificada como Roberto Oliveira dos Santos, de 49 anos.



Outro homem, ainda sem identificação formal, também morreu no local. Rodrigo Silva dos Prazeres, ferido na perna durante o ataque, foi encaminhado ao Hospital do Subúrbio, onde permanece em observação.