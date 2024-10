Caminhão tomba e homem morre esmagado em Simões Filho

Tanto o condutor quanto Pedro pularam do veículo em movimento - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem, identificado como Pedro Dias de Jesus, de 55 anos, morreu esmagado por um caminhão, na tarde desta quinta-feira, 3, em Simões Filho, município da Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com a Polícia Civil e relatos de testemunhas, um caminhão carregado de arenoso desceu desgovernado a Rua Rezende Mendes. Tanto o condutor quanto Pedro pularam do veículo em movimento; no entanto, Pedro não conseguiu se afastar a tempo e acabou caindo sob as rodas do caminhão.

Equipes da delegacia foram acionadas, e guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas.