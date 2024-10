Jovem que estava desaparecido é encontrado morto em praia de Salvador

Praia da Paciência - Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

O corpo do jovem, identificado como Ícaro Fortan da Silva, de 16 anos, que estava desaparecido após um mergulho na praia da Paciência, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, na tarde de quinta-feira, 3, foi encontrado foi nesta sexta-feira, 4.

Ícaro estava desaparecido por volta das 16h30 do dia anterior. No momento do ocorrido, não havia agentes do Corpo de Bombeiros, assim como do Salvamar.

O local também é conhecido por sediar um alto índice de afogamento.