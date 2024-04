Policiais brigam por causa de escala de folga e são mordidos por cães | A TARDE

Um vídeo gravado por câmera de segurança registrou o momento em que dois policiais civis brigam na base do Grupo de Operações Especiais (GOE), em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O caso foi registrado no último dia 21 de março.

De acordo com as imagens, é possível ver os agentes trocando socos. Um dos policiais chuta o colega e tenta imobilizá-lo. Apesar da briga, as armas que eles portavam não foram utilizadas. O GOE corresponde ao Grupo de Elite da Polícia Civil do estado.

Segundo informações, a briga começou após uma discussão entre eles por causa da escala de folga e de trabalho durante o feriado de Semana Santa, celebrado nesta sexta-feira, 29, e na Páscoa, no próximo domingo, 31.

Durante a confusão, dois cães apareceram e morderam os agentes. Em seguida, outros policiais chegaram para apartar a briga e separar os cachorros.

A Corregedoria da Polícia Civil abriu um inquérito para apurar as condutas dos agentes envolvidos na briga.