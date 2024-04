Idosa fica ferida após acidente no dia de seu aniversário de 71 anos | A TARDE

Uma idosa ficou gravemente ferida após se envolver em um acidente com uma carreta carregada de soja na BR-242, trecho da cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. As informações são da Polícia Rodoviária Federal.

O fato aconteceu na noite de quinta-feira, 28, dia em que a vítima, identificada como Zilda Maria Ripol completou 71 anos. O veículo que ela dirigia ficou completamente destruído. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Outro acidente, no mesmo dia, também na BR-242, resultou em três pessoas mortas. O caso aconteceu no trecho de Ibotirama, cidade a 299 km de Luís Eduardo Magalhães.