Policial envolvido nas agressões dentro de velório é afastado

A cerimônia era uma despedida de familiares a dois jovens, mortos supostamente em confrontos com PMs - Foto: Arquivo pessoal

Um dos policiais investigados pelas agressões a pessoas no velório de dois jovens em Bauru, a cerca de 330 km de São Paulo, na última sexta-feira, 18, foi afastado das atividades pela Polícia Militar.

A cerimônia era uma despedida de familiares a dois jovens, mortos supostamente em confrontos com PMs, um dia antes. No vídeo que circulou nas redes sociais é possível ver os agentes invadindo o local e agredindo Nilceia Alves Rodrigues, 43, mãe de Guilherme Alves de Oliveira, 18, um dos velados no local. Ela chegou a ser arrastada e jogada ao chão por um policial militar.

À Folha de S. Paulo, ela disse que estava tentando proteger um outro filho, de 28 anos, que teria reclamado da presença de PMs no local. Segundo a família, ele foi detido com a justificativa de desacato.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) disse que abriu um Inquérito Policial Militar para apurar e individualizar a conduta dos policiais envolvidos na ação. "Um dos agentes já foi afastado das atividades operacionais e as investigações seguem em andamento".

Morte dos jovens

Na noite anterior, Guilherme e Luís Silvestre da Silva Neto, 21, foram mortos, segundo a polícia, porque teriam trocado tiros com PMs do 13º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) em uma área de mata no Jardim Vitória. Os dois estavam próximos a um local de venda de drogas, quando chegaram a polícia, e correram para o mato.

As famílias dos dois negam que eles estivessem armados. Tanto Nilceia quanto Maria Aparecida Urbano Soares dos Santos, 46, mãe de Luís, dizem que duas ambulâncias do Samu foram ao local, mas que os socorristas não tiveram autorização para ir até onde os jovens estavam caídos e foram embora.

Na nota, a SSP afirma que o resgate foi acionado e constatou os óbitos no local. As mães também dizem que não permitiram que elas chegassem até onde estavam os filhos.

De acordo com a polícia, com os dois foram localizadas porções de entorpecentes, que acabaram apreendidas, assim como as armas que eles usavam.