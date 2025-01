Policial influencer é morto a tiros por colega de trabalho; vídeo

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um policial militar conhecido por filmar operações e produzir conteúdo sobre segurança pública foi morto a tiros por um colega de farda. Misael Matheus da Silva, de 29 anos, mais conhecido como "Cobra Policial" foi alvejado por um outro PM, de 39 anos, que não teve a identidade divulgada, na noite de sexta-feira, 3, em Recife.

O crime aconteceu nas proximidades do Boteco do Beu e foi registrado por câmeras de segurança de estabelecimentos locais. As imagens mostram quando um homem que estava dentro de um carro cinza dispara contra Misael Matheus, que passava pela rua. Momentos antes do crime, uma viatura da Polícia Militar passou no local.



Leia Mais:

>> Novos ataques israelenses deixam dezenas de mortos em Gaza

>> VÍDEO: Banhistas trocam socos na praia de Vilas do Atlântico

De acordo com a Polícia Civil, o atirador apresentou-se espontaneamente na Delegacia de Polícia Judiciária Militar, como também, ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O caso foi registrado pela Força Tarefa de Homicídios na Capital como homicídio consumado. “As investigações foram iniciadas e seguem até a conclusão do inquérito”, informou a PCPE.