Policial que deu tapa em mãe que espancou a filha se pronuncia | A TARDE

A policial militar que foi flagrada em um vídeo, agredindo uma mãe acusada de espancar a própria filha de 11 anos, na última sexta-feira, 26, no município de Vitória de Santo Arão (PE), usou as redes sociais para se pronunciar sobre o ocorrido. Fabíola Aniely da Conceição foi vista dando um tapa no rosto da mulher.

No vídeo, a policial militar afirma o amor à profissão e que suas atitudes não foram baseadas em se destacar publicamente. Ela ainda negou que tenha disponibilizado qualquer chave Pix com o objetivo de arrecadar dinheiro para pagar um advogado.

“A minha intenção nunca foi me promover em cima de ocorrência nenhuma. Tudo que eu faço é com amor e carinho. Amo minha profissão. Hoje a minha maior preocupação não é o engajamento nem a quantidade de xingamento que eu tô recebendo, não é se eu vou ser punida ou não. A minha principal preocupação é a saúde da criança, como ela tá, porque ela sofreu agressão física e principalmente psicológica”, diz Fabíola Aniely.

A policial afirma ainda no post, que não sofreu nenhum tipo de machismo dentro da corporação e que teve apoio “do início ao fim” de seus colegas de profissão que estavam no local da ocorrência, incluindo o oficial responsável durante aquele dia e o comandante do batalhão, bem como aqueles que estavam de folga. Fabíola ainda agradeceu o apoio da sociedade em geral, como advogados, políticos, psicólogos, além da própria família. Entretanto, a PM explica que, por fazer parte de uma instituição militar, existem vários procedimentos que são “de praxe”.

“Eu não sei se vou ser punida, porém, se for, eu vou cumprir porque estamos sujeitos a falhas. Eu falhei, porém, atrás de uma farda existem seres humanos. Enquanto o serviço de segurança pública for efetuado por pessoas e não for substituído por máquinas, robôs ou algo parecido, vão haver falhas. Por trás de uma farda existem pessoas, um homem, uma mulher e mãe”, finalizou a policial.

Em nota, a Polícia Militar (PM) diz que “para qualquer procedimento administrativo de avaliação da conduta policial, o prazo para a apuração dos fatos é de 30 dias, podendo ser prorrogado” e que “outras informações sobre o caso serão repassadas após a conclusão do referido procedimento”.

O caso



Policiais militares prenderam uma mãe suspeita de espancar a própria filha de 11 anos, em Vitória de Santo Antão, no interior de Pernambuco. Durante a abordagem, uma PM chamou atenção após dar um tapa no rosto da suspeita. O caso foi denunciado por vizinhos, que entraram em contato com autoridades como a Polícia Militar e o Conselho Tutelar.

Em vídeos divulgados na internet, a menina aparece machucada e com dificuldade de andar. Na ocasião, ela seria levada pelos vizinhos para o Hospital João Murilo de Oliveira. A mãe tentou interferir e chegou a discutir com as pessoas que estavam ajudando a criança.

