Ponte construída após enchente no RS é levada por correnteza

Uma ponte provisória construída em Feliz, município a cerca de 80 km de Porto Alegre, foi levada pela correnteza do Rio Caí nesta quinta-feira, 2. A ponte havia sido concluída em agosto de 2024, após a destruição de uma estrutura anterior pelas enchentes em maio. A Prefeitura estima que em um intervalo de dez horas a água avançou e a ponte cedeu.

"Às 9 da manhã, a ponte foi coberta pelas águas. Pelas 17h, começou a apresentar sinais de comprometimento. Pelas 19h, se foi total", calcula o Executivo.

"Sem esta ponte, não temos mais ligação entre os dois lados do município para veículos pesados. Isso não afeta somente a mobilidade da cidade, mas de toda a região. E me arisco a dizer do estado", afirma o prefeito de Feliz, Júnior Freiberger (PSD).

A travessia ligava o centro da cidade às localidades de São Roque e Picada Cará e ao município de Linha Nova. A alternativa, diante da indisponibilidade da ponte, é o caminho por Vale Real ou Bom Princípio, um trajeto que leva em torno de 20 km, segundo a administração do município.