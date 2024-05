Porto Alegre planeja limpeza da cidade com estabilidade do Guaíba | A TARDE

Mesmo com a sequência de chuvas e acima dos 5 metros, o nível do Guaíba é considerado estável e a prefeitura de Porto Alegre espera uma queda no nível da água para os próximos dias. Os dados são da régua de medição da Sema (Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestruturas) e ANA (Agência Nacional de Águas).

Segundo o IPH (Instituto de Pesquisas Hidrológicas) da UFRGS, é previsto uma estabilização para o Guaíba. O nível deve se estabilizar nos 5 metros nesta quarta-feira, 15, e cair para a média de 4 metros durante a sequência da semana. A previsão é de uma redução gradual, a depende das futuras chuvas.

"Considerando a elevada duração prevista e o repique da cheia com subida de níveis, recomenda-se manter a atenção a todas as áreas de risco, incluindo aquelas em que a inundação teve redução; atenção especial a população afetada; e ações imediatas para reestabelecimento de infraestruturas e manutenção de serviços essenciais como o saneamento básico", aconselhou o IPH.

Com isso, a Prefeitura de Porto Alegre diz que "é hora de começar a limpar nossas vias". Outros municípios do Rio Grande do Sul chegaram a começar a limpeza no final de semana, mas o serviço foi interrompido por causa de novas chuvas.

