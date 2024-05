Presidente Lula volta ao Rio Grande do Sul nesta quarta | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) volta ao Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, 15, pela terceira vez, para anunciar novas medidas ao estado. Lula já havia viajado ao RS nos dias 2 e 5 de maio.

Em São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, acontecerá um evento no auditório da Unisinos, a partir das 12h30.



A ida para o estado foi definida em reunião de alinhamento entre os Três Poderes nesta terça,14.

Além de Lula, estarão presentes:

- Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado

- Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara

- Edson Fachin, presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal (STF)

- Rui Costa, ministro da Casa Civil

- Fernando Haddad, ministro da Fazenda

- Waldez Góes, ministro da Integração e Desenvolvimento Regional

- Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom) e futuro ministro extraordinário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul



Com informações da CNN.

