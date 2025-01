Prazo para acompanhamento em saúde do Bolsa Família é adiado

Não comparecimento pode acarretar em bloqueio, suspensão ou até o cancelamento do benefício - Foto: Lyon Santos | MDS

O prazo para acompanhamento em saúde do programa Bolsa Família foi prorrogado até o dia 17 deste mês. O monitoramento das condicionalidades é obrigatório para a manutenção do benefício e garante o acesso a serviços essenciais para gestantes, mulheres entre 14 e 44 anos e crianças menores de 7 anos. O não comparecimento pode acarretar em bloqueio, suspensão ou até o cancelamento do benefício.

Para fazer o acompanhamento,basta procurar a unidade básica de saúde (UBS) mais próxima de onde você reside. É preciso levar um documento de identificação com foto e o cartão do Bolsa Família. Para as gestantes, é necessário também levar a caderneta de pré-natal, e, para as crianças menores de 7 anos, o cartão vacinal.

De acordo com a Secretaria de Saúde (SES-DF), cerca de 90 mil beneficiários ainda não efetuaram o acompanhamento. Até 30 de dezembro, apenas 260.874 pessoas se registraram – número equivalente a 74,2% do total do público-alvo.