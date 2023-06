Prefeito que se casou com adolescente de 16 anos vira alvo do MP

A casa do prefeito de Araucária, no estado de Paraná, Hissam Hussein Dehaini (PSD), foi alvo de uma operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná (MP-PR). A ação foi realizada na manhã desta quinta-feira, 1º, e teve como objetivo apurar possíveis crimes contra a administração pública.

Segundo o MP, o procedimento tramita em segredo de Justiça em "razão da natureza dos delitos investigados". Ao todo, foram 10 mandados de busca e apreensão, cumpridos também na Prefeitura de Araucária e em Curitiba. Em nota, a prefeitura da cidade confirmou a operação no paço municipal.

Os agentes também inspecionaram o andar do governo e no jurídico. Segundo a administração, nada foi apreendido nos setores citados.

O prefeito causou polêmica ao se casar com uma adolescente de 16 anos. Após isso, nomeações de parentes de Hissam na prefeitura, incluindo a mãe da adolescente, Marilene Rôde, como secretária municipal de Cultura e Turismo, vinharam à tona. A sogra foi exonerada pouco depois.

No final de abril, o MP-PR apurou a situação para verificar a possível prática de nepotismo, considerado ato de improbidade administrativa pela legislação federal.