Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 5 mil

Inscrições para o concurso seguem abertas até 2 de abril

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

09/03/2026 - 10:35 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Inscrições para o concurso seguem abertas até 2 de abril
Inscrições para o concurso seguem abertas até 2 de abril -

Um concurso público com nove vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior está com inscrições abertas em Analândia, no interior de São Paulo.

Os salários variam entre R$ 1.838,61 e R$ 5.252,31, para jornadas de 20 a 40 horas semanais.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As inscrições seguem abertas até 2 de abril, exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto de Cultura, Desenvolvimento Educacional, Promoção Humana e Ação Comunitária.

Leia Também:

Prefeitura baiana abre concurso com salários de até R$ 11 mil
Tribunal de Justiça lança concurso com mais de 300 vagas para cartórios da Bahia
Concursos na Bahia têm 4,5 mil vagas e salários de até R$ 29 mil

A taxa de participação varia de acordo com o nível: R$ 62 para nível fundamental, R$ 72 para médio e técnico e R$ 82 para nível superior.

O concurso terá prova objetiva para todos os cargos, além de prova prática para motorista e prova de títulos para o cargo de professor.

A aplicação das provas estão previstas para o dia 26 de abril, na cidade de Analândia. Os locais e horários serão divulgados a partir de 17 de abril.

O concurso são para os seguintes cargos:

  • leiturista
  • motorista
  • serviços gerais
  • agente de saneamento
  • assistente administrativo
  • encarregado de obras e serviços
  • inspetor de alunos
  • recepcionista
  • técnico em raio-X
  • farmacêutico bioquímico
  • professor de língua portuguesa (PEB II)

O concurso terá validade de dois anos, a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

concurso

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Inscrições para o concurso seguem abertas até 2 de abril
Play

Mulher faz história ao ser a primeira a dirigir carreta elétrica da BYD no Brasil

Inscrições para o concurso seguem abertas até 2 de abril
Play

Urgente! Muro do Aeroporto de Congonhas desaba após chuva; veja

Inscrições para o concurso seguem abertas até 2 de abril
Play

Fazendo história: mulher ajuda a construir o maior prédio da Bahia

Inscrições para o concurso seguem abertas até 2 de abril
Play

Talento que ilumina: conheça a jovem que aposta na elétrica automotiva

x