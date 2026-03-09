Prefeitura abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 5 mil

Siga o A TARDE no Google

Foto: Freepik

Um concurso público com nove vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior está com inscrições abertas em Analândia, no interior de São Paulo.

Os salários variam entre R$ 1.838,61 e R$ 5.252,31, para jornadas de 20 a 40 horas semanais.

As inscrições seguem abertas até 2 de abril, exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto de Cultura, Desenvolvimento Educacional, Promoção Humana e Ação Comunitária.

A taxa de participação varia de acordo com o nível: R$ 62 para nível fundamental, R$ 72 para médio e técnico e R$ 82 para nível superior.

O concurso terá prova objetiva para todos os cargos, além de prova prática para motorista e prova de títulos para o cargo de professor.

A aplicação das provas estão previstas para o dia 26 de abril, na cidade de Analândia. Os locais e horários serão divulgados a partir de 17 de abril.

O concurso são para os seguintes cargos:

leiturista

motorista

serviços gerais

agente de saneamento

assistente administrativo

encarregado de obras e serviços

inspetor de alunos

recepcionista

técnico em raio-X

farmacêutico bioquímico

professor de língua portuguesa (PEB II)

O concurso terá validade de dois anos, a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.