OPORTUNIDADE
Prefeitura abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 5 mil
Inscrições para o concurso seguem abertas até 2 de abril
Por Edvaldo Sales
Siga o A TARDE no Google
Um concurso público com nove vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior está com inscrições abertas em Analândia, no interior de São Paulo.
Os salários variam entre R$ 1.838,61 e R$ 5.252,31, para jornadas de 20 a 40 horas semanais.
As inscrições seguem abertas até 2 de abril, exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto de Cultura, Desenvolvimento Educacional, Promoção Humana e Ação Comunitária.
Leia Também:
A taxa de participação varia de acordo com o nível: R$ 62 para nível fundamental, R$ 72 para médio e técnico e R$ 82 para nível superior.
O concurso terá prova objetiva para todos os cargos, além de prova prática para motorista e prova de títulos para o cargo de professor.
A aplicação das provas estão previstas para o dia 26 de abril, na cidade de Analândia. Os locais e horários serão divulgados a partir de 17 de abril.
O concurso são para os seguintes cargos:
- leiturista
- motorista
- serviços gerais
- agente de saneamento
- assistente administrativo
- encarregado de obras e serviços
- inspetor de alunos
- recepcionista
- técnico em raio-X
- farmacêutico bioquímico
- professor de língua portuguesa (PEB II)
O concurso terá validade de dois anos, a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes