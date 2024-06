Presidente do BNDES pede pra empresários desçam do palanque | A TARDE

O presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, cobrou neste sábado, 6, que empresários dialoguem com o governo.

“Eu ia em alguns lugares e as pessoas falavam: 'Ah, desce do palanque'. Estou vendo que agora tem empresário que precisa descer do palanque, colocar a bola no chão e vamos começar a mudar essa partida", declarou Mercadante, no Fórum Anual do Grupo Esfera.

Mercadante disse ainda que não pode haver divergências entre os dois grupos. "Não teremos saída se não tivermos parceria entre estado e setor privado", disse o presidente do BNDES.

Aloízio Mercadante combateu uma tese associada à direita e ao liberalismo econômico. "É um equívoco achar que menos estado, estado mínimo vai resolver. Não vai", considerou Mercadante.

