PRF detém homem com cocaína escondida em painel de carro

Os agentes encontraram aproximadamente 2,9 kg de droga - Foto: PRF | Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve, na madrugada desta quarta-feira, 19, um homem que transportava mais de 4 kg de cocaína e pasta base no banco traseiro e dentro do painel de um carro. O flagrante ocorreu na BR-316, no município de Araripina, Sertão de Pernambuco.

Durante uma operação de segurança viária, um carro chamou a atenção dos policiais por trafegar na contramão e realizar uma manobra de conversão proibida na rodovia. Diante da infração de trânsito aparente, a equipe iniciou a abordagem e observou contradições na fala do motorista. Ele alegou que estava vindo de Feira de Santana/BA até Araripina/PE, para levar algumas pessoas de volta para Feira de Santana, mas não soube informar quem.

Após aprofundar a busca, os agentes encontraram aproximadamente 2,9 kg de substância semelhante à pasta base e cerca de 2 kg de cloridrato de cocaína. Quando questionado, o condutor confessou a posse das drogas, dizendo que as entregaria no Ceará por uma certa quantia em dinheiro.

Diante da situação, o condutor e as drogas foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Araripina. Ele poderá responder por tráfico de drogas, que prevê pena de cinco a 15 anos de reclusão.