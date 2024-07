Professora é acusada de prender mãos e colar boca de menina de 4 anos

Situação foi relatada pela criança à famíliares - Foto: Reprodução | Facebook

Uma menina de apenas quatro anos, que não teve a identidade revelada, teria tido mãos presas e boca colada com fita adesiva no Centro Integrado de Educação Infantil (CIEI) Bem-Me-Quer, no arquípelogo Fernando de Noronha, em Pernambuco.

A suspeita seria uma professora da unidade de educação. A situação foi relatada pela criança à famíliares, que procuraram a direção da instituição de ensino. Duas assistentes estavam presentes no momento da agressão, mas não tomaram providências e foram afastadas.

O local é a única creche na região, sendo respondável por atender aproximadamente 230 crianças com idade entre zero e seis anos.

Em reunião, a professora "confessou que amarrou as mãos da criança com uma fita e não lembra se colou a fita na boca da criança" e pediu desculpas aos familiares.

A professora também foi afastada da função e o caso está sob a investigação do Conselho Tutelar. Além disso, um Processo Administrativo Específico (PAE) foi aberto para esclarecer o que aconteceu.