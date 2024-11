Programa de Alfabetização oferece aulas gratuitas pelo país

Centenas de famílias já foram beneficiadas pelo Programa de Alfabetização do Instituto Yduqs - Foto: Divulgação

No dia 14 de novembro é celebrado o Dia Nacional da Alfabetização e o Brasil reflete sobre os desafios enfrentados para erradicar o analfabetismo, principalmente entre a população mais velha. Mesmo com avanços, o país ainda lida com números preocupantes.

De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) sobre educação de 2023, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil ainda tem 9,3 milhões de analfabetos.

Desse grupo, 8,3 milhões têm mais de 40 anos. Em números, são aproximadamente 10 milhões de brasileiros que ainda não foram alfabetizados. Esse problema é mais acentuado nas regiões Norte e Nordeste, e afeta de maneira desproporcional mulheres negras, pardas e moradores de zonas rurais.

Para mudar essa realidade, o Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos promovido pelo Instituto Yduqs em parceria com a Estácio, oferece aulas gratuitas com todo o material didático necessário e uma metodologia de ensino própria.

Com o objetivo de transformar a vida de pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar no seu tempo regular, em cerca de 4 meses. As inscrições para o primeiro semestre de 2025, já estão disponíveis em 15 campi da Estácio no Amazonas, Bahia, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo e no Distrito Federal.

“A cada conquista de um aluno alfabetizado demonstramos que, apesar das dificuldades, a educação é a chave para uma vida melhor e mais independente para muitos brasileiros que só precisam da oportunidade certa. Ao longo desses sete anos, o programa já beneficiou centenas de famílias e queremos levar essa oportunidade para novas comunidades”, afirma Cláudia Romano, presidente do Instituto Yduqs e vice-presidente do grupo educacional Yduqs, organização da qual a Estácio faz parte.

A inciativa conta com 70 profissionais e tem a atriz Malu Mader como madrinha | Foto: Divulgação

O Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos do Instituto Yduqs, em parceria com a Estácio, visa acolher alunos que não foram alfabetizados em idade escolar.

As aulas são ministradas com ênfase na afetividade e sensibilidade em dois módulos, sendo o primeiro destinado à alfabetização e domínio básico da matemática e o segundo, com o objetivo exercitar a leitura, interpretação de texto e escrita, atendendo também ao público que se enquadra como analfabeto funcional.

A iniciativa conta com uma equipe de mais de 70 integrantes entre coordenadores, professores e alunos dos cursos de licenciaturas da Estácio e tem a atriz Malu Mader como madrinha.

O Programa lançado em 2018, o programa utiliza uma metodologia própria que já alfabetizou mais de 1700 pessoas. A ação está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 3, 4 e 10 da ONU.

Para inscrever um aluno, acesse o link institutoyduqs.com.br/alfabetizacao