Projeto obriga uso de câmeras em uniformes de seguranças privados | A TARDE

O PL (projeto de lei) 2866 de 23, em tramitação na Câmara dos Deputados, torna obrigatória a instalação de câmeras de vigilância no uniforme dos seguranças e vigilantes. As imagens captadas devem ser preservadas pelas empresas por, no mínimo, 1.095 dias.

O texto altera a Lei de Segurança Bancária, que trata das empresas particulares, ou seja, as que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores.

A autora do projeto, deputada Talíria Petrone (Psol-RJ), disse que a medida pode contribuir para reduzir casos de abuso cometidos por seguranças privados.

A congressista lembra que as PMs (Polícias Militares) estão, gradativamente, incorporando as câmeras nos uniformes policiais.

O projeto vai ser analisado em caráter conclusivo pela CICS (Comissão de Indústria, Comércio e Serviço) e pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania).