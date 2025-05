Próximo feriadão está mais perto do que parece

Próximo feriado prolongado acontece em 10 dias - Foto: Ag. A TARDE | Reprodução | Freepik

Passado esse feriado de Páscoa, muitas pessoas já começam a pensar no próximo que está por vir, e dessa vez, ele está mais perto, já que, em 10 dias será o “Dia do Trabalho”, que acontece no primeiro dia de maio.

Somado a isso, a data será em uma quinta-feira, dando uma abertura de folga maior para quem conseguir “enforcar” a sexta-feira.

Tais momentos são muito esperados pelos trabalhadores, que podem aproveitar esse tempo para fazer uma viagem, passar um momento com a família ou somente usar o tempo para um descanso maior.

Confira outros feriados prolongados:

Além do primeiro dia de maio, outros três feriados nacionais devem se tornar “feriadões”, são eles:

- Corpus Christi: Celebrado dia 19 de junho, que neste ano cai em uma quinta-feira

- Consciência Negra: Em muitas cidades que adotam o dia 20 de novembro como feriado, cairá em uma quinta-feira também.

- Natal: Esta data também cai em uma quinta-feira.