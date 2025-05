Canonização de Carlo Acutis, o 'padroeiro da internet', é suspensa

APÓS A MORTE DO PAPA

O Vaticano ainda não deu informações sobre quando o processo deve ser retomado - Foto: Tiziana FABI / AFP

A canonização de Carlo Acutis, conhecido como o primeiro santo da geração millenial e "padroeiro da internet", foi suspensa por conta da morte do papa Francisco, informou o Vaticano nesta segunda-feira, 21.

Carlo Acutis seria canonizado no próximo domingo, 27, em uma cerimônia na Praça São Pedro. O Vaticano ainda não deu informações sobre quando o processo deve ser retomado.

Quem é Carlo Acutis

Carlo morreu de leucemia, em 2006, aos 15 anos. Com talento na área de tecnologia, o adolescente divulgava conteúdo cristão na internet e criou um site para catalogar milagres. A Igreja Católica o apelidou de "influencer da santidade".

Em 2019, o Vaticano reconheceu e creditou a Carlo um milagre que aconteceu no Mato Grosso do Sul. Segundo a Igreja Católica, uma criança que estava doente foi curada após tocar uma roupa que tinha o sangue do italiano.

Neste ano, o papa reconheceu um segundo milagre atribuído ao "padroeiro da internet". Segundo o Vaticano, Carlo curou uma jovem da Costa Rica que sofreu um acidente.