Papa aprova a canonização do “padroeiro da internet”

O Papa Francisco autorizou a canonização do chamado “padroeiro da internet”. Carlo Acutis, o jovem italiano que faleceu aos 15 anos, vítima de leucemia. Ele será o primeiro santo da era “millennial”.

Carlo nasceu em 3 de maio de 1991 em Londres, na Inglaterra, e morreu em 12 de outubro de 2006, dia de Nossa Senhora Aparecida, em Monza, na Itália. Desde cedo, o adolescente demonstrou uma grande habilidade para a informática, dom que utilizou no serviço aos outros e na divulgação de conteúdos de formação cristã, como a exposição sobre os milagres eucarísticos.

Ele foi beatificado no dia 10 de outubro de 2020, após seu primeiro milagre ter sido reconhecido pela Igreja. Na ocasião, ele curou uma criança brasileira que tocou em uma relíquia sua em 12 de outubro de 2010 em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

No segundo milagre, ele teria curado uma jovem da Costa Rica após um acidente de bicicleta em 2022. A canonização será em 2025 durante o Jubileu da Igreja Católica.