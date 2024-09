Quadrilha passa a perna em 23 juízes que alugavam imóveis de luxo

- Foto: Divulgação / PCDF

Na manhã desta quinta-feira, 5, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) lançou uma operação para desmantelar uma quadrilha especializada em fraudes relacionadas ao aluguel de imóveis de luxo em Brasília. As principais vítimas dos golpes eram juízes recém-empossados no Tribunal Regional do Trabalho (TRT).

A investigação conduzida pela 5ª Delegacia de Polícia (Área Central) revelou que 23 magistrados foram vítimas de um esquema de fraude imobiliária, no qual os golpistas ofereciam negócios vantajosos, mas inexistentes.

A Operação Delusio, cujo nome faz referência à ilusão e ao engano criados pelos criminosos, teve início em agosto, após vários juízes registrarem ocorrências relacionadas aos golpes.

Os magistrados foram enganados ao tentar alugar imóveis em Brasília para o Curso de Formação Inicial da Magistratura do Trabalho. Até o momento, foram identificadas 23 vítimas, com um prejuízo estimado em R$ 135 mil. Os principais alvos da operação são dois homens, de 26 e 25 anos.

Falsa Legitimidade

Os golpistas se apresentavam como corretores de imóveis e usavam um CNPJ válido para criar uma falsa impressão de legitimidade.