Quase 60% dos ataques a escola do século ocorreram nos últimos 2 anos | A TARDE

Um levantamento realizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral (Gepem), da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), apontou que cerca de 58% dos ataques a escolas brasileiras ocorreram entre 2022 e 2023.

De acordo com a pesquisa, desde 2001, foram registrados um total de 36 ataques a escolas públicas ou privadas no país. No entanto, 11 aconteceram neste ano e 10 ocorreram em 2022.

O levantamento leva em consideração os episódios de violência cometidos por alunos ou ex-alunos das instituições de ensino, com a intenção de causar morte e que tenham sido planejados.

Na manhã de segunda-feira, 23, ocorreu o 36º ataque, quando um aluno de 15 anos do 1º ano do Ensino Médio atirou contra três estudantes — uma morreu e duas ficaram feridas — na Escola Estadual de Sapopemba, na Zona Leste de São Paulo.

Dentre os ataques cometidos nos últimos dois anos, um levantamento realizado pelo Uol revelou que ocorreram 15 mortes e 44 pessoas feridas. A maioria dos suspeitos usou arma de fogo durante o episódio violento.