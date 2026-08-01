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Quatro homens morrem após levar choque em acampamento católico

Estrutura metálica teria encostado na rede elétrica, diz polícia

Isabela Cardoso
Por
Vítimas do choque elétrico
Vítimas do choque elétrico - Foto: Reprodução/Redes sociais

Quatro integrantes de um movimento ligado à Igreja Católica morreram eletrocutados durante a montagem da estrutura de um acampamento religioso em Itupiranga, no sudeste do Pará. Uma quinta pessoa ficou ferida e segue internada.

O acidente foi registrado na quarta-feira, 29, em um sítio localizado na vicinal 14, às margens da BR-230, próximo à Vila Cajazeira. Segundo a Polícia Civil do Pará, os participantes montavam uma barraca quando a estrutura metálica teria entrado em contato com a rede elétrica, provocando a descarga que matou quatro pessoas no local.

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De acordo com as autoridades, o estado de saúde da quinta vítima é estável.

Quem são as vítimas

As vítimas foram identificadas como:

  • Itokakotyiti Sompré, de 17 anos;
  • Saimon Gomes Lustosa Lopes, de 17 anos;
  • José Markenedes Costa Oliveira, de 39 anos;
  • João Vitor Alves da Silva, de 26 anos.

Todos moravam em Marabá e integravam um movimento de campistas vinculado à Igreja Católica. O grupo participava dos preparativos para o 2º Acampamento Espírito Empreendedor Juvenil, que foi cancelado após a tragédia.

Os corpos foram velados e sepultados em Marabá na quinta-feira, 30.

Polícia investiga causas da descarga elétrica

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente e solicitou perícia técnica no local. Segundo a corporação, o objetivo é identificar se houve alguma falha na instalação elétrica da propriedade ou outra eventual responsabilidade criminal.

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Em nota, a polícia informou que as perícias vão auxiliar na apuração de "eventual responsabilidade penal, caso constatada durante as investigações". O laudo técnico deve ser concluído em até dez dias.

CNBB lamenta mortes de jovens

Em nota de pesar, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), regional Norte 2, lamentou a morte dos quatro integrantes do movimento e destacou que eles eram considerados jovens lideranças da Diocese de Marabá.

A entidade afirmou que as vítimas "partiram enquanto serviam, enquanto sonhavam" e publicou uma homenagem com referências a Jesus Cristo e Nossa Senhora de Nazaré.

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Tags

acidente Igreja Católica Pará

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