BRASIL
Quatro homens morrem após levar choque em acampamento católico
Estrutura metálica teria encostado na rede elétrica, diz polícia
Quatro integrantes de um movimento ligado à Igreja Católica morreram eletrocutados durante a montagem da estrutura de um acampamento religioso em Itupiranga, no sudeste do Pará. Uma quinta pessoa ficou ferida e segue internada.
O acidente foi registrado na quarta-feira, 29, em um sítio localizado na vicinal 14, às margens da BR-230, próximo à Vila Cajazeira. Segundo a Polícia Civil do Pará, os participantes montavam uma barraca quando a estrutura metálica teria entrado em contato com a rede elétrica, provocando a descarga que matou quatro pessoas no local.
De acordo com as autoridades, o estado de saúde da quinta vítima é estável.
Quem são as vítimas
As vítimas foram identificadas como:
- Itokakotyiti Sompré, de 17 anos;
- Saimon Gomes Lustosa Lopes, de 17 anos;
- José Markenedes Costa Oliveira, de 39 anos;
- João Vitor Alves da Silva, de 26 anos.
Todos moravam em Marabá e integravam um movimento de campistas vinculado à Igreja Católica. O grupo participava dos preparativos para o 2º Acampamento Espírito Empreendedor Juvenil, que foi cancelado após a tragédia.
Os corpos foram velados e sepultados em Marabá na quinta-feira, 30.
Polícia investiga causas da descarga elétrica
A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente e solicitou perícia técnica no local. Segundo a corporação, o objetivo é identificar se houve alguma falha na instalação elétrica da propriedade ou outra eventual responsabilidade criminal.
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Em nota, a polícia informou que as perícias vão auxiliar na apuração de "eventual responsabilidade penal, caso constatada durante as investigações". O laudo técnico deve ser concluído em até dez dias.
CNBB lamenta mortes de jovens
Em nota de pesar, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), regional Norte 2, lamentou a morte dos quatro integrantes do movimento e destacou que eles eram considerados jovens lideranças da Diocese de Marabá.
A entidade afirmou que as vítimas "partiram enquanto serviam, enquanto sonhavam" e publicou uma homenagem com referências a Jesus Cristo e Nossa Senhora de Nazaré.