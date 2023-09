Quatro pessoas são resgatadas em barco à deriva no RS

A Marinha do Brasil resgatou quatro pessoas que estavam em uma embarcação esportiva na Lagoa Mirim, nas proximidades do município de Arroio Grande, no extremo sul do Rio Grande do Sul. As vítimas foram encontradas na manhã deste sábado, 9.

O grupo ficou à deriva das 3h30 da madrugada até às 7h45, quando foi localizado. O estado enfrenta estragos causados pela passagem de um ciclone extratropical no início da semana passada.

Os tripulantes presentes na embarcação foram identificados como Délcio Celdel, de 56 anos, Alcemar Guterres, de 56, Orlando Amaral, de 78 e Darlan Oleinizague, de 18 anos. Eles estavam em bom estado de saúde e foram levados para o distrito gaúcho de Santa Isabel.

Os homens foram encontrados por uma equipe de Busca da Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul (CPRS), que entrou em contato com o Corpo de Bombeiros Militar de Jaguarão. Os bombeiros confirmaram o incidente e participaram das buscas.