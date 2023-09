Alckmin e ministros visitam cidades atingidas por ciclone no RS

O presidente em exercício Geraldo Alckmin (PSB) e sete ministros chegaram ao Rio Grande do Sul na manhã deste domingo, 10.



As autoridades foram recebidas pelo governador Eduardo Leite (PSDB) e deverão se encontrar com os prefeitos das cidades atingidas pelo ciclone e anunciar novas medidas de apoio às vítimas.

Acompanharam Alckmin na visita os ministros José Múcio, da Defesa; Nísia Trindade, da Saúde; Waldez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional; Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República; Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social; e Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança do Clima.