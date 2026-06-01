Que dia cai o Corpus Christi 2026? Entenda por que data muda todo ano

Que dia vai cair o feriado de Corpus Christi? Essa é uma dúvida que surge todos os anos. Isso porque, diferente de feriados como Natal ou a Independência do Brasil, a celebração católica não possui um dia fixo no calendário e pode ocorrer entre maio e junho, dependendo do ano.

Em 2026, o Corpus Christi será celebrado na próxima quinta-feira, 4. No entanto, a data não é considerada feriado nacional. No calendário do governo federal, ela aparece como ponto facultativo nacional, embora muitos estados e municípios, como Salvador, adotem feriado local.

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Porque muda de data

A mudança anual está diretamente ligada a uma das datas mais importantes do cristianismo. O Corpus Christi acontece sempre 60 dias após o domingo de Páscoa, que também não tem dia fixo. Por isso, o Corpus Christi acaba variando todos os anos.

O cálculo segue uma tradição da Igreja Católica baseada no calendário lunar: a Páscoa é celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorre depois do início do outono no Hemisfério Sul.

Com essa definição, outras datas do calendário cristão também se movem, como:

Quaresma

Carnaval

Pentecostes,

Santíssima Trindade

Corpus Christi

Por que Corpus Christi?

A expressão Corpus Christi, de origem latina, significa ‘Corpo de Cristo’. A celebração rememora a instituição da Eucaristia, realizada por Jesus durante a Última Ceia com seus apóstolos. Na tradição católica, o pão e o vinho consagrados simbolizam o corpo e o sangue de Cristo.

Por sua importância para a fé cristã, a data é considerada uma das celebrações mais significativas do calendário litúrgico da Igreja Católica.

A celebração foi instituída em 1264 pelo papa Urbano IV. De acordo com a tradição católica, a criação da celebração foi influenciada pelas visões da religiosa agostiniana Juliana de Mont Cornillon, que defendia a inclusão de uma festa dedicada à Eucaristia no calendário da Igreja.

Além disso, outro episódio associado à origem da data ocorreu na cidade italiana de Bolsena, onde uma hóstia teria sangrado durante uma celebração religiosa. O acontecimento reforçou a devoção à Eucaristia e contribuiu para a oficialização da festa.

Tapetes coloridos

Além de ter sua data alterada a cada ano, o Corpus Christi é marcado por uma tradição que colore ruas e praças: a confecção dos tapetes decorativos.

Esses tapetes estão diretamente ligados às procissões realizadas pela Igreja Católica. De acordo com a tradição religiosa, esta é a única ocasião do ano em que o Santíssimo Sacramento é levado pelas ruas em uma demonstração pública de fé.

As obras ornamentais são preparadas para enfeitar o trajeto percorrido pela procissão e representam a acolhida dos fiéis a Jesus Cristo. Para os católicos, o costume faz referência à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando o povo preparou o caminho para recebê-lo.

A produção dos tapetes envolve materiais variados, como serragem colorida, sal, areia, pó de café, pedras tingidas e itens recicláveis. Os desenhos costumam retratar passagens bíblicas, símbolos da Eucaristia e mensagens relacionadas à fé, à fraternidade e à solidariedade.

A origem dessa tradição remonta ao século XIII, no arquipélago dos Açores, em Portugal. Com a chegada dos portugueses ao Brasil, o costume foi incorporado às celebrações religiosas e segue preservado em diversas cidades do país até os dias atuais.

Dia útil

O quinto dia útil de junho pode cair no sábado, 6, devido ao Corpus Christi. A data marca o prazo-limite para o pagamento de salários de trabalhadores sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Trabalhadores PJ e autônomos têm regras diferentes, sendo a data de pagamento determinada pelo contrato de prestação de serviços.

O cálculo dos dias úteis é feito com base no entendimento adotado pela legislação trabalhista, que considera o sábado dia útil para fins de pagamento de salários.