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CELEBRAÇÃO

Que dia cai o Corpus Christi 2026? Entenda por que data muda todo ano

Celebração católica não possui um dia fixo no calendário

Edvaldo Sales
Por
Celebração católica não possui um dia fixo no calendário
Celebração católica não possui um dia fixo no calendário - Foto: Shirley Stolze | Ag A. TARDE

Que dia vai cair o feriado de Corpus Christi? Essa é uma dúvida que surge todos os anos. Isso porque, diferente de feriados como Natal ou a Independência do Brasil, a celebração católica não possui um dia fixo no calendário e pode ocorrer entre maio e junho, dependendo do ano.

Em 2026, o Corpus Christi será celebrado na próxima quinta-feira, 4. No entanto, a data não é considerada feriado nacional. No calendário do governo federal, ela aparece como ponto facultativo nacional, embora muitos estados e municípios, como Salvador, adotem feriado local.

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Porque muda de data

A mudança anual está diretamente ligada a uma das datas mais importantes do cristianismo. O Corpus Christi acontece sempre 60 dias após o domingo de Páscoa, que também não tem dia fixo. Por isso, o Corpus Christi acaba variando todos os anos.

O cálculo segue uma tradição da Igreja Católica baseada no calendário lunar: a Páscoa é celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorre depois do início do outono no Hemisfério Sul.

Com essa definição, outras datas do calendário cristão também se movem, como:

  • Quaresma
  • Carnaval
  • Pentecostes,
  • Santíssima Trindade
  • Corpus Christi

Por que Corpus Christi?

A expressão Corpus Christi, de origem latina, significa ‘Corpo de Cristo’. A celebração rememora a instituição da Eucaristia, realizada por Jesus durante a Última Ceia com seus apóstolos. Na tradição católica, o pão e o vinho consagrados simbolizam o corpo e o sangue de Cristo.

Por sua importância para a fé cristã, a data é considerada uma das celebrações mais significativas do calendário litúrgico da Igreja Católica.

A celebração foi instituída em 1264 pelo papa Urbano IV. De acordo com a tradição católica, a criação da celebração foi influenciada pelas visões da religiosa agostiniana Juliana de Mont Cornillon, que defendia a inclusão de uma festa dedicada à Eucaristia no calendário da Igreja.

Além disso, outro episódio associado à origem da data ocorreu na cidade italiana de Bolsena, onde uma hóstia teria sangrado durante uma celebração religiosa. O acontecimento reforçou a devoção à Eucaristia e contribuiu para a oficialização da festa.

Tapetes coloridos

Além de ter sua data alterada a cada ano, o Corpus Christi é marcado por uma tradição que colore ruas e praças: a confecção dos tapetes decorativos.

Esses tapetes estão diretamente ligados às procissões realizadas pela Igreja Católica. De acordo com a tradição religiosa, esta é a única ocasião do ano em que o Santíssimo Sacramento é levado pelas ruas em uma demonstração pública de fé.

As obras ornamentais são preparadas para enfeitar o trajeto percorrido pela procissão e representam a acolhida dos fiéis a Jesus Cristo. Para os católicos, o costume faz referência à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando o povo preparou o caminho para recebê-lo.

A produção dos tapetes envolve materiais variados, como serragem colorida, sal, areia, pó de café, pedras tingidas e itens recicláveis. Os desenhos costumam retratar passagens bíblicas, símbolos da Eucaristia e mensagens relacionadas à fé, à fraternidade e à solidariedade.

A origem dessa tradição remonta ao século XIII, no arquipélago dos Açores, em Portugal. Com a chegada dos portugueses ao Brasil, o costume foi incorporado às celebrações religiosas e segue preservado em diversas cidades do país até os dias atuais.

Dia útil

O quinto dia útil de junho pode cair no sábado, 6, devido ao Corpus Christi. A data marca o prazo-limite para o pagamento de salários de trabalhadores sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Trabalhadores PJ e autônomos têm regras diferentes, sendo a data de pagamento determinada pelo contrato de prestação de serviços.

O cálculo dos dias úteis é feito com base no entendimento adotado pela legislação trabalhista, que considera o sábado dia útil para fins de pagamento de salários.

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