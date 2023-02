Queda na vacina contra HPV pode aumentar casos de câncer

O Ministério da Saúde informou que casos de infecções e cânceres podem aumentar futuramente com a queda da cobertura vacinal contra o HPV registrada nos últimos anos.

Em 2019, 87,08% das meninas brasileiras de 9 a 14 anos de idade receberam a 1ª dose do imunizante, já em 2022, a cobertura caiu para 75,81%. Entre os meninos, os números recuaram de 61,55% em 2019 para 52,16% em 2022.

Os resultados estão longe da meta do Ministério da Saúde para a prevenção de doenças causadas pelo HPV e da expectativa de evitar 70 milhões de casos de câncer de colo de útero no século XXI.

O SUS (Sistema Único de Saúde) deu início a campanha de vacinação com o HPV para crianças e adolescentes em 2014 como forma de prevenção para os tipos de vírus 6, 11, 16 e 18, que são os mais frequentes entre a população.

Em 2020, o Brasil abraçou a iniciativa da Organização Mundial da Saúde de eliminação do câncer cervical no mundo por meio de 3 ações: vacinação contra o HPV, rastreio e tratamento de lesões pré-cancerosas e manejo do câncer cervical invasivo.