Quinto avião da FAB com resgatados de Israel chega ao Brasil | A TARDE

Pousou na madrugada deste domingo, 15, no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, o quinto avião da FAB (Força Aérea Brasileira) que buscou brasileiros em Israel, após o início da guerra com o Hamas há uma semana.

Foram resgatadas 215 pessoas neste quinto voo. Já são 916 brasileiros repatriados a partir de Israel.



De acordo com o UOL, um trabalho de verificação está em curso para definir a quantidade exata de brasileiros que ainda estão em Israel e que desejam ser resgatados.

A maioria deles é de pessoas que viajavam a turismo. Nem todas os nomes da lista montada pelo Itamaraty têm interesse em deixar Israel.

Outros voos para repatriar brasileiros estão planejados. A prioridade são pessoas que moram no Brasil e não têm passagem comprada. Aqueles que têm tíquetes aéreos ou condição de adquiri-los estão orientados a usar companhias comerciais.

Segundo o Itamaraty, existem 14 mil brasileiros residentes em Israel. Os dados oficiais indicam 6.000 brasileiros vivendo na Palestina.