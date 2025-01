Rede de fast food oferece lanche de graça para advogados

Retirada pode ser feita entre os dias 13 e 15 de janeiro - Foto: Reprodução

O rede de fast food Burger King apresentou seu novo hambúrguer, o BK Taste, acompanhado de uma promoção exclusiva para advogados registrados na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Entre os dias 13 e 15 de janeiro, esses profissionais poderão retirar um sanduíche gratuitamente em 240 drive-thrus da marca em todo o país.

Para participar, basta que o advogado apresente a carteira da OAB no momento do pedido em um dos estabelecimentos participantes. A promoção é limitada a um lanche por CPF.

Campanha criativa e provocativa

A divulgação do BK Taste trouxe uma campanha ousada e bem-humorada, com um ator interpretando um advogado. No vídeo promocional, o profissional fictício defende o sanduíche em um caso de suposta "cópia de um concorrente".

A mensagem faz alusão a uma controvérsia, destacando que a opção rival teria sido criada para imitar o famoso Whopper, carro-chefe do Burger King. A ideia é que o BK Taste seja, na verdade, "uma cópia do próprio BK", levando o público ao humor característico da rede.