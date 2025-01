Mulher denuncia injúria racial ao receber e-mail de loja: 'Olá, macaca'

Susan recebeu e-mail da Magazine Luiza com a frase "Olá, MACACA" - Foto: Reprodução

A cozinheira Susan de Sousa Sena, de 35 anos, denunciou ter sido vítima de injúria racial após receber um e-mail de cadastro na loja Magazine Luiza no último sábado, 4. O e-mail começava com a frase "Olá, macaca".



Segundo o g1 Bahia, Susan mora em São Paulo e que estava realizando a compra de uma máquina de lavar pelo aplicativo da loja quando descobriu que precisava atualizar alguns dados, incluindo o e-mail e a senha.

"Fiz o procedimento das etapas do aplicativo para recuperar a conta. Logo, eles me pediram foto do documento, depois um reconhecimento facial. Fui recebendo os e-mails, mas não entrei porque sabia que era só confirmação. Finalizei minha compra, tive o prazo de entrega e fechei o app", conta.

"No dia seguinte, fui olhar se tinha alguma mudança no status de entrega e olhei meus e-mails, e um me chamou atenção", relata Susan.

Todos os e-mails automáticos enviados pela loja à cliente utilizavam seu primeiro nome na saudação, mas isso não ocorreu no e-mail de confirmação de cadastro.

Em nota, o Magazine Luiza diz que "lamenta profundamente os constrangimentos sofridos pela cliente e reforça seu compromisso com o combate a qualquer tipo de preconceito ou discriminação".

"A empresa esclarece que o fato ocorrido nada tem a ver com o processo de biometria realizado pela cliente – essa operação é feita de forma 100% digital, sem qualquer interação humana. O mesmo acontece com as mensagens de confirmação enviadas pela Magalu para os consumidores."

Segundo Susan, uma funcionária do setor de diversidade e inclusão da empresa entrou em contato com ela para pedir desculpa e informou que seu cadastro era de 2011 e que alguém teria registrado o sobrenome dela como "macaca" no e-mail.

"Basicamente, meu sobrenome na Magazine Luiza é macaca, porque alguém colocou e ninguém viu", afirma. "Meu sentimento é de revolta, angústia, ansiedade e tristeza. A gente mal começou o ano... Eu sou uma mulher de 35 anos. O racismo sempre foi muito presente na minha vida e hoje, com tanto avanço, tanta tecnologia, tanto aprendizado referente ao racismo, a gente vê que não mudou muita coisa", diz a cozinheira.

O caso foi registrado como injúria racial no 50° Distrito Policial do Itaim Paulista.