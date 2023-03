Regina Duarte se desculpa após apoiar xenofobia contra baianos

Atriz e ex-secretária especial da Cultura no governo Bolsonaro, Regina Duarte usou as redes sociais nesta quinta-feira, 2, para pedir desculpas por ter endossado um discurso xenofóbico contra os nordestinos e os baianos.

Ela havia compartilhado o discurso do vereador bolsonarista Sandro Fantinel, de Caxias do Sul, sobre a descoberta de escravidão forçada nas vinícolas da região. Ele afirmou que produtores deveriam parar de contratar "aquela gente lá de cima".

Regina, que foi punida pelo Instagram pelo excesso de publicações falsas, compartilhou um vídeo de Jéssica Senra repudiando as falas do ex-Patriota.

Ela afirmou que após compartilhar o vídeo, recebeu interpretações sobre a publicação e buscou mais informações. "Volto agora para um pedido de desculpas por ter abordado um assunto de que não tinha embasamento suficiente", disse.

Regina usou um "quem me conhece sabe" para dizer que não é do seu feitio apoiar xenofobia, preconceito e injustiça social. "Minha história tem mostrado que os brasileiros, pra mim, são amados em sua totalidade e eu jamais me colocaria a favor de descriminações quanto aos meus irmãos nordestinos".

"Quando me deparei com o indignado protesto do Vereador meu desejo foi propor em meu IG uma discussão sobre Xenofobia e Leis Trabalhistas. Na ocasião o assunto ainda não tinha tido maiores esclarecimentos, pelo menos pra mim, não era do meu conhecimento os motivos reais pelos quais o vereador se indignava tanto na tribuna", disse a atriz.

Ela afirmou que após o discurso, pensou que se tratava da fala "de um agricultor defendendo seu trabalho de contribuir para diminuir o desemprego no país".

Ela finalizou o post com o pedido de respeito. "Respeita a Bahia! O Brasil nasceu aqui! Respeita o Nordeste!" Confira.