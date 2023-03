Sandro Fantinel é expulso do Patriota após preconceito contra baianos

O vereador gaúcho, Sandro Fantinel, foi expulso do partido Patriota nesta quarta-feira, 1º. O diretório nacional da sigla comunicou o parlamentar da decisão através de uma nota, após as falas preconceituosas do edil a respeito dos baianos resgatados dos trabalhos análogos a escravidão.

Segundo o partido, o posicionamento de Fantinel "está maculado por grave desrespeito a princípios e direitos constitucionalmente assegurados, à dignidade humana, à igualdade, ao decoro, à ordem e ao trabalho, já que se refere de forma vil a seres humanos tristemente encontrados em situação degradante". Ainda de acordo com a sigla, o episódio "torna inconciliável sua permanência nas fileiras do Patriota, partido que prima pelo respeito às leis, à vida e à equidade".

Em discurso no plenário da casa nesta terça-feira, 28, o vereador Sandro Fantinel fez referência à contratação de baianos para trabalhar na agricultura do Rio Grande do Sul e afirmou que "com os baianos, que a única cultura que têm é viver na praia tocando tambor, era normal que fosse ter esse tipo de problema".

Fantinel também orientou os agricultores para contratar apenas "trabalhadores argentinos", que segundo ele são "limpos, trabalhadores, corretos".

As ofensas do vereador tiveram repercussão nacional e geraram manifestações da classe política baiana, dos governadores Jerônimo Rodrigues (PT-BA) e Eduardo Leite (União Brasil-RS), além do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil).

MP-BA

Nesta quarta-feira, o Ministério Público do Estado da Bahia publicou uma nota de repúdio contra as palavras proferidas por Fantinel. O órgão frisou que o discurso foi “ofensivo, discriminatório e atentatório à Constituição Federal”, e que o parlamentar revelou, em um só tempo, “descaso com a situação desumana na qual foram encontrados os trabalhadores do acampamento Bento Gonçalves e profundo desconhecimento da história e caráter do povo nordestino, do povo baiano, uma população honesta e trabalhadora”.

Também nesta quarta-feira, a Câmara de Vereadores de Caxias divulgou uma nota assinada por 22 vereadores da casa, repudiando as falas de Fantinel e um pedido de cassação do vereador foi protocolado pelo ex-vice-prefeito de Caxias do Sul, Ricardo Fabris de Abreu.

Confira a nota do Patriota na íntegra

"Exmo. Sr. SANDRO LUIZ FANTINEL

Vereador eleito pelo PATRIOTA

Câmara Municipal de Caxias do Sul/RS

Em 28/02/2023 veio a público o pronunciamento desrespeitoso e inaceitável feito por Vossa Excelência na tribuna da Câmara Municipal de Caxias do Sul/RS, acerca de investigação envolvendo 200 trabalhadores de vinícolas em Bento Gonçalves/RS, encontrados pelas autoridades em situação análoga à de escravidão.

As palavras de Vossa Excelência, no uso da tribuna parlamentar e no exercício do cargo de vereador pelo PATRIOTA, abaixo degravadas, foram as seguintes: “...agora o patrão vai ter que pagar empregada pra fazer limpeza todo dia pros bonitos também? É isso que tem que acontecer? Temos que botar eles no hotel cinco estrelas pra não ter problemas com o Ministério do Trabalho? É isso que nós temos que fazer? Gente, eu só vou dar um conselho: agricultores, produtores, empresas agrícolas que estão neste momento me acompanhando, eu vou dar um conselho pra vocês: não contratem mais aquela gente lá de cima...conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Porque todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje, só batem palmas. São limpos, trabalhadores, corretos, cumprem horário, mantém a casa limpa e no dia de ir embora ainda agradecem o patrão pelo serviço prestado e pelo dinheiro que receberam".

"Em nenhum lugar no Estado, na agricultura, teve um problema com um argentino ou com um grupo de argentinos. Agora, com os baianos, que a única cultura que eles tem é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. Então eu quero dizer, óh, deixem de lado, deixem de lado, que isso sirva de lição. Deixem de lado aquele povo que é acostumado com carnaval e festa, pra vocês não se incomodar novamente. E vou mais longe, e vou mais longe. O problema, senhoras e senhores, ele foi tão grave, mas foi tão grave, foi uma escravidão tão grave, que além dos caras voltar bêbados para o trabalho, né, teve vários, teve vários, desse mesmo grupo, que não quiseram ir embora, que quiseram permanecer em Bento, que quiseram permanecer na empresa e continuar trabalhando. Ué! Mas se estava tão ruim, Sr. Presidente, se estava tão ruim a escravidão, como é que alguns do próprio grupo, não quiseram ir embora, quiseram permanecer trabalhando na empresa. Ué! Se estava tão ruim, a situação teria que ser unânime".

"Todos deveriam querer ir embora. Então vamos abrir o olho, povo que me assiste, tá (?) quando falam de análogo à escravidão, porque eu conheço bem como fuciona essa escravidão [...] pra concluir, Sr. Presidente, pra concluir, a intenção é trabalhar 10, 15, 20 dias, e receber 60 mais os direitos, essa é a intenção, obrigado Sr. Presidente.”

O discurso está maculado por grave desrespeito a princípios e direitos constitucionalmente assegurados, à dignidade humana, à igualdade, ao decoro, à ordem, ao trabalho, já que se referem de forma vil a seres humanos tristemente encontrados em situação degradante. Esta situação torna inconciliável sua permanência nas fileiras do PATRIOTA, partido que prima pelo respeito às leis, à vida e à equidade. Diante disso, o PATRIOTA NACIONAL vem comunicar Vossa Excelência, Exmo. Sr. SANDRO LUIZ FANTINEL, vereador de Caxias do Sul/RS que fez uso desabonador da tribuna no exercício do mandato, quanto à sua expulsão das fileiras do partido na data de hoje.

Esta decisão foi oficiada à Vossa Excelência, à Câmara Municipal de Caxias do Sul/RS, à Justiça Eleitoral, à imprensa e ao público.