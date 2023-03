Bruno Reis cobra punição a vereador gaúcho que ofendeu baianos

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, cobrou punição ao vereador de Caxias do Sul, Sandro Fantinel (Patriota), que culpou baianos resgatados em situação análoga à escravidão, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, por suas condições de trabalho. Quase 200 trabalhadores baianos foram resgatados de um alojamemento na cidade gaúcha em que prestavam serviço a vinículas.

"As falas do vereador do Rio Grande do Sul sobre os trabalhadores em situação de escravidão nas vinícolas são bizarras! Elas retratam a xenofobia e o racismo em sua pura essência. O que vinha acontecendo é inadmissível e precisa ser punido para jamais acontecer novamente. Que as medidas cabíveis sejam tomadas para ninguém tratar apologia ao trabalho escravo como algo normal. Precisamos dar um basta nisso!", postou o prefeito em uma rede social.

Na ocasião, ao discursar na tribuna da Câmara de Caxias do Sul (RS), o vereador afirmou que empresas e produtores rurais deveriam contratar funcionários "limpos" para a colheita da uva, como os argentinos e que os baianos têm como única cultura viver na praia, tocando tambor.

"Deixem de lado aquele povo, que é acostumado com Carnaval e festa, para vocês não se incomodarem novamente", discursou.

Em entrevista à Folha, o vereador alegou que "falou demais" e que voltará à tribuna nesta quarta-feira para pedir desculpas. "Eu toquei no nome dos baianos porque o processo que está correndo em Bento Gonçalves foi com os baianos. Porque se tivesse sido com os mineiros, eu teria falado sobre mineiros. Se tivesse sido com os cariocas, eu teria falado dos cariocas. Não tenho nada contra os baianos, pelo contrário. Estive nas praias de lá, é maravilhoso", argumentou.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, também repudiou as falas xenofóbicas de vereador gaúcho sobre baianos. O chefe do Executivo baiano garantiu ainda que enquanto for governador da Bahia, irá combater firmemente qualquer tentativa de explorar ou escravizar o povo baiano.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), também falou sobre o assunto nas redes sociais. "O discurso xenófobo e nojento de vereador de Caxias contra o Nordeste não representa o povo do Rio Grande do Sul. Não admitiremos esse ódio, intolerância e desrespeito na política e na sociedade".