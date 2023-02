Jerônimo repudia falas xenofóbicas de vereador gaúcho sobre baianos

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) se manifestou após as falas xenofóbicas do vereador Sandro Fantinel (Patriota-RS), que falou que os baianos resgatados em trabalhos análogos à escravidão em vinícolas do Rio Grande do Sul não têm cultura. “A única cultura que têm é viver na praia tocando tambor, era normal que fosse ter esse tipo de problema”, disse o parlamentar bolsonarista.

“Hoje, um vereador do Rio Grande do Sul defendeu o trabalho escravo nas vinícolas do estado e ainda foi xenofóbico e racista com baianas e baianos. Eu repudio veementemente a apologia à escravidão e não permitirei que tratem nenhum nordestino ou baiano com preconceito ou rancor. É desumano, vergonhoso e inadmissível ver que há brasileiros capazes de defender a crueldade humana. Determinei, portanto, a adoção de medidas cabíveis para que o vereador seja responsabilizado pela sua fala”, destacou o governador.

O chefe do Executivo baiano garantiu ainda que enquanto for governador da Bahia, irá combater firmemente qualquer tentativa de explorar ou escravizar o povo baiano. O governo da Bahia seguirá enfrentando o trabalho escravo e combatendo toda forma de violência e discriminação”.