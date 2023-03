Ongs vão à Justiça contra vereador que fez ataque xenofóbico a baianos

As ongs Educafro e o Centro Santo Dias de Direitos Humanos, conhecidas por atuar no combate ao racismo, vão propor uma ação civil pública contra o vereador Sandro Fantinel (Patriota), que culpou baianos resgatados em situação análoga à escravidão, em Bento Gonçalves, por suas condições de trabalho. As informações são da Folha de S.Paulo.

A proposta de ação civil deve ser protocolada na Justiça nesta quarta-feira, 1º, e vai buscar reparação de dano moral coletivo, em valor ainda não definido pelas entidades. Além disso, as Ongs vão pedir à Justiça que condene o parlamentar a obrigações como frequentar aulas de igualdade e combate à discriminação.

Na ocasião, ao discursar na tribuna da Câmara de Caxias do Sul (RS), o vereador afirmou que empresas e produtores rurais deveriam contratar funcionários "limpos" para a colheita da uva, como os argentinos e que os baianos têm como única cultura viver na praia, tocando tambor.

"Deixem de lado aquele povo, que é acostumado com Carnaval e festa, para vocês não se incomodarem novamente", discursou.

Em entrevista à Folha, o vereador alegou que "falou demais" e que voltará à tribuna nesta quarta-feira para pedir desculpas. "Eu toquei no nome dos baianos porque o processo que está correndo em Bento Gonçalves foi com os baianos. Porque se tivesse sido com os mineiros, eu teria falado sobre mineiros. Se tivesse sido com os cariocas, eu teria falado dos cariocas. Não tenho nada contra os baianos, pelo contrário. Estive nas praias de lá, é maravilhoso", argumentou.

Resgate

Quase 200 trabalhadores baianos que foram resgatados de situação análoga à escravidão no Rio Grande do Sul, na última quarta-feira, 22. Eles foram localizados por meio de uma ação conjunta da Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em um alojamento para realizar atividades relacionadas a duas vinículas.

Ao todo, foram resgatados na quarta-feira, 22, 207 trabalhadores, com idades entre 18 e 57 anos. Segundo as informações, eles foram achados em condições degradantes, trabalhando para uma empresa de colheita de uva. Na sexta, 194 retornaram para a Bahia, sendo que 12 permaneceram no RS.

Após o resgate, as pessoas relataram as situações que passavam, como atraso de pagamentos dos salários, violência física, má alimentação, longas jornadas de trabalho, entre outros. Além disso, eles ainda teriam sido coagidos a permanecer no local para não pagar multa.

Eles foram acolhidos de volta à Bahia e chegaram ao estado na segunda-feira, em quatro ônibus fretados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).