Registro de 500 cosméticos são cancelados pelo uso de substâncias proibidas

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Produtos usavam ingredientes que ofereciam riscos à saúde em suas composições - Foto: Divulgação

Mais de 500 cosméticos que contêm substâncias consideradas inseguras, ligadas ao risco de câncer e infertilidade, tiveram seus registros cancelados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) nesta quinta-feira, 26.

De acordo com a agência, a proibição se dá por conta do uso de dois ingredientes utilizados principalmente em produtos para unhas artificiais em gel.

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Saiba quais são esses ingredientes

Os produtos proibidos possuíam em sua composição as seguintes substâncias químicas: TPO e DMPT.

Esses ingredientes são utilizados em esmaltes em gel e materiais aplicados em unhas artificiais que necessitam ser expostos à luz ultravioleta ou LED para endurecer.

Substâncias ligadas a riscos à saúde

De acordo com a Anvisa, estudos internacionais apontam possíveis efeitos nocivos ligados a ambas substâncias.

Composto DMPT: foi classificado como uma substância potencialmente cancerígena aos humanos;

Composto TPO: considerada tóxica para a reprodução, podendo afetar a fertilidade.

Com a decisão, o Brasil passa a seguir o mesmo padrão adotado recentemente pela União Europeia, que também proibiu o uso dessas substâncias em cosméticos.