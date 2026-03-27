BRASIL
Registro de 500 cosméticos são cancelados pelo uso de substâncias proibidas
Produtos usavam ingredientes ligados ao risco de câncer e infertilidade
Siga o A TARDE no Google
Mais de 500 cosméticos que contêm substâncias consideradas inseguras, ligadas ao risco de câncer e infertilidade, tiveram seus registros cancelados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) nesta quinta-feira, 26.
De acordo com a agência, a proibição se dá por conta do uso de dois ingredientes utilizados principalmente em produtos para unhas artificiais em gel.
Saiba quais são esses ingredientes
Os produtos proibidos possuíam em sua composição as seguintes substâncias químicas: TPO e DMPT.
Esses ingredientes são utilizados em esmaltes em gel e materiais aplicados em unhas artificiais que necessitam ser expostos à luz ultravioleta ou LED para endurecer.
Leia Também:
Substâncias ligadas a riscos à saúde
De acordo com a Anvisa, estudos internacionais apontam possíveis efeitos nocivos ligados a ambas substâncias.
- Composto DMPT: foi classificado como uma substância potencialmente cancerígena aos humanos;
- Composto TPO: considerada tóxica para a reprodução, podendo afetar a fertilidade.
Com a decisão, o Brasil passa a seguir o mesmo padrão adotado recentemente pela União Europeia, que também proibiu o uso dessas substâncias em cosméticos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes