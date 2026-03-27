Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Registro de 500 cosméticos são cancelados pelo uso de substâncias proibidas

Produtos usavam ingredientes ligados ao risco de câncer e infertilidade

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

27/03/2026 - 14:00 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Produtos usavam ingredientes que ofereciam riscos à saúde em suas composições
Produtos usavam ingredientes que ofereciam riscos à saúde em suas composições -

Mais de 500 cosméticos que contêm substâncias consideradas inseguras, ligadas ao risco de câncer e infertilidade, tiveram seus registros cancelados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) nesta quinta-feira, 26.

De acordo com a agência, a proibição se dá por conta do uso de dois ingredientes utilizados principalmente em produtos para unhas artificiais em gel.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Saiba quais são esses ingredientes

Os produtos proibidos possuíam em sua composição as seguintes substâncias químicas: TPO e DMPT.

Esses ingredientes são utilizados em esmaltes em gel e materiais aplicados em unhas artificiais que necessitam ser expostos à luz ultravioleta ou LED para endurecer.

Leia Também:

PM abre processo para expulsar tenente-coronel suspeito de matar esposa
Brasileiros estão isentos do pagamento da CNH em todo o país
Taxa de desemprego sobe para 5,8% no Brasil em fevereiro
Jair Bolsonaro recebe alta e começa prisão domiciliar em Brasília

Substâncias ligadas a riscos à saúde

De acordo com a Anvisa, estudos internacionais apontam possíveis efeitos nocivos ligados a ambas substâncias.

  • Composto DMPT: foi classificado como uma substância potencialmente cancerígena aos humanos;
  • Composto TPO: considerada tóxica para a reprodução, podendo afetar a fertilidade.

Com a decisão, o Brasil passa a seguir o mesmo padrão adotado recentemente pela União Europeia, que também proibiu o uso dessas substâncias em cosméticos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anvisa Saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Produtos usavam ingredientes que ofereciam riscos à saúde em suas composições
Play

Tragédia: queda de monomotor deixa um morto; veja vídeo

Produtos usavam ingredientes que ofereciam riscos à saúde em suas composições
Play

Novas imagens mostram momento do desabamento da ponte JK; veja vídeo

Produtos usavam ingredientes que ofereciam riscos à saúde em suas composições
Play

Fim da escala 6x1: Leo Prates defende jornada de 40 horas e limite de 5 dias de trabalho

Produtos usavam ingredientes que ofereciam riscos à saúde em suas composições
Play

Ex-combatente baiano denuncia torturas contra brasileiros na Ucrânia

x