Renato Cariani: saiba quem é o influencer indiciado pela PF | A TARDE

O influenciador digital, Renato Cariani, de 47 anos, indiciado pela Polícia Federal pelo crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, é um nomes mais falados do mundo fitness e conhecido por ser o maior apoiador do fisiculturismo.

De acordo com a PF, o indiciamento dele e de outros dois amigos ocorreu com a conclusão do inquérito. Há suspeita de desvio de produtos químicos para a produção de toneladas de drogas para o narcotráfico. A investigação não pediu as prisões dos três investigados. Todos respondem em liberdade.

Cariani possui mais de 7 milhões de seguidores no Instagram e 6 milhões de seguidores no YouTube. Nas redes sociais, ele se apresenta como professor de química, professor de educação física, atleta profissional, empresário e youtuber. Ao todo, a operação da PF cumpriu 18 mandados de busca e apreensão, sendo 16 em São Paulo, um em Minas Gerais e um no Paraná.

O grupo foi investigado por suspeita de desviar toneladas de um produto químico para produzir entre 12 e 16 toneladas de crack. A operação foi realizada em conjunto com Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO do MPSP) de São Paulo e a Receita Federal.