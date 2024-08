Renault Clio abandonado é encontrado com R$ 1 milhão no porta-malas

Dinheiro recolhido estava dentro do carro e foi armazenado em três sacos - Foto: Divulgação | Polícia Militar

Um carro foi encontrado abandonado pela Polícia Militar do Maranhão (PM-MA), nesta terça-feira, 30, na cidade de São Luís. Uma coisa, entretanto, chamou a atenção dos agentes no momento da apreensão: a quantia em dinheiro encontrada no automóvel.

Segundo informações da PM, ao realizarem uma vistoria no automóvel, eles encontraram cerca de R$ 1 milhão dentro do porta-malas. O dinheiro estava em maços com notas de R$ 50, 100 e 200. Em um único bolo, havia mais de R$ 50 mil reais.

Ainda de acordo com a corporação, algumas notas estavam soltas e espalhadas pelo interior do veículo e, outra parte, estava dentro de malas e caixas.

Comandante-geral da Polícia Militar, Paulo Fernando disse que o veículo, modelo Renault Clio, estava abandonado há cerca de 15 dias em frente à um condomínio no bairro Renascença.

O dinheiro recolhido estava dentro do carro e foi armazenado em três sacos. A quantia ainda deve ser contada pelos agentes, com o auxílio de contadores de cédulas.

O dinheiro foi levado para a sede da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic). A Polícia Civil vai investigar o caso.