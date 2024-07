Boicote? Ford quase não vende na Bahia após fechamento de fábrica

Territory é líder em vendas da Ford no estado - Foto: Divulgação

11 de janeiro de 2021, dia de uma notícia que caiu como uma bomba no mercado automobilístico nacional e economia baiana: o fechamento da fábrica da Ford em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Três anos e meio depois, o impacto também é visto nas ruas soteropolitanas, onde os automóveis de passeio ainda vendidos pela fabricante dos Estados Unidos viraram raridade.

Hoje, a marca responde apenas por 0,53% das vendas no mercado baiano, com 139 unidades emplacadas em 2024, segundo dados da Fenabrave.

Em 2020, último ano da fábrica funcionando, a Ford era uma das líderes em vendas no estado. Ka era o segundo carro mais vendido, enquanto o Ecosport o nono.

E a descontinuidade destes dois veículos, que eram fabricados na Bahia, é o principal motivo da derrocada fordista. Em 24 só os importados Territory, Bronco e Mustang estão disponíveis na Indiana e Revisa, as concessionárias remanescentes em Salvador.

O Territory vem da China, enquanto o Bronco desembarca do México. Eles venderam 100 e 36 unidades, respectivamente. Em 2020, foram 3722 Kas e 1938 Ecosports.

Estes novos veículos também são mais caros, com o Territory com preço de tabela partindo de R$ 209.990, e o Bronco R$ 257.800. E até nesta categoria o desempenho é tímido, com concorrentes como o Jeep Compass dando uma surra nos modelos.

Respiro

Se nos veículos de passeio o desempenho é tímido, entre comerciais leves, categoria que inclui as picapes, a Ford segue mostrando força. E a principal responsável por isso é a Ranger.

Quarto veículo mais vendido na categoria, a picape emplacou 728 unidades até o início de julho de 2024, ainda de acordo com a Fenabrave.

Ao total, 8,4% deste mercado é abocanhado pela Ford, que ainda oferece a Transit, Maverick e F150. O desempenho confere a quarta posição no ranking geral da categoria, liderada pela Fiat, com a Toyota em segundo e GM em terceiro.