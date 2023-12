Resultado da Mega-Sena 2664 será divulgado nesta terça | A TARDE

O resultado do concurso 2664 da Mega-Sena será divulgado nesta terça-feira, 5. Após ninguém acertar as dezenas no último sorteio, o prêmio está estimado em R$ 7 milhões.

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, através do site ou aplicativo Loterias Caixa até as 19h. O valor mínimo para concorrer é de R$ 5.

De acordo com dados fornecidos pelo site oficial da Caixa, as chances de um apostador acertar os seis números e levar o prêmio total é de 1 para 50.063.860.

Os prêmios têm prazo de validade de 90 dias, contando da data do sorteio, segundo regras estabelecidas. Depois desse período, caso nenhum ganhador se apresente, o montante é repassado ao Tesouro Nacional.

Quem tiver interesse pode ver o momento do sorteio através do canal da Caixa no YouTube. A transmissão começa às 20h, horário do evento sediado em São Paulo, no Espaço Sorte.