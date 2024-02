Réu dos atos de 8 de janeiro morre ao cair de árvore | A TARDE

Um dos réus pelos atos de 8 de janeiro de 2023, Giovanni Carlos dos Santos, de 46 anos, morreu após cair de uma árvore, em São José dos Campos, em São Paulo, na última quarta-feira, 24. A informação foi divulgada pelo jornal Metrópoles.

O velório de Giovanni aconteceu nesta sexta-feira, 26, de forma online. Os acusados pelo ato do 8 de janeiro se tornarão réus por incitação ao crime, de acordo com o artigo 286, parágrafo único, do CP, e associação criminosa, segundo o artigo 288.

Giovanni fazia uso da tornozeleira eletrônica enquanto aguardava a ação penal contra ele ser julgada.