Rosiane Pinheiro surpreende web ao postar beijo em Andressa Urach

A dançarina Rosiane Pinheiro surpreendeu os fãs e admiradores ao publicar nas redes sociais uma foto beijando a modelo Andressa Urach. O clique foi tirado na noite de terça-feira, 26, durante a festa de lançamento da plataforma online de conteúdo adulto por assinatura de Urach.

A foto viralizou no Twitter e causou diversas reações entre os internautas. "Lindaaaaaaaaaaaaaas", comentou uma usuaria da plataforma. "Dava um belo conteúdo", sugeriu um rapaz. "Duas deusas...", elogiou uma terceira pessoa.



Após problemas de saúde, a criadora de conteúdo adulto visitou uma igreja em Porto Alegre, na noite do último domingo (24). Nas redes sociais, Urach apareceu com duas amigas na igreja “Bola de Neve”, e após o culto, ainda curtiram uma noite de pizza.



Recentemente, Andressa voltou ao hospital para realizar uma cirurgia de emergência para a remoção de um cálculo renal. Ela contou que estava sentindo fortes dores, e foi diagnosticada com pielonefrite, inflamação do rim que é causada por um tipo específico de infecção do trato urinário.