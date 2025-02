Saiba como evitar a cobrança por mala despachada em voo internacional

Aeroporto de Salvador - Foto: Olga Leiria / AG. A TARDE

Evitar a cobrança pela mala despachada em voos internacionais exige atenção ao escolher a tarifa certa. Muitas companhias aéreas oferecem passagens com franquia de bagagem inclusa, principalmente em classes tarifárias mais altas, como a econômica premium. Portanto, antes de comprar a passagem, é importante verificar se a franquia de bagagem está incluída, para evitar custos extras.

Outra alternativa para evitar a cobrança da mala despachada é apostar na bagagem de mão. Com planejamento, é possível organizar todos os itens essenciais dentro dos limites de peso e tamanho permitidos pelas companhias.

Abaixo você pode conferir opções para evitar a cobrança da mala despachada.

Bagagem despachada gratuita na Gol

A Gol disponibiliza três maneiras para que o cliente evite a cobrança de bagagem despachada. A primeira delas é por meio do status no programa Smiles. Todas as categorias elite oferecem franquia de bagagem para os passageiros, independentemente da tarifa em que o bilhete tenha sido adquirido. A quantidade de bagagens grátis varia de uma a três, dependendo do nível do passageiro no programa. Para usufruir desse benefício, basta informar o número de fidelidade no momento da compra da passagem, durante o check-in ou no balcão da companhia.

A segunda opção é ter um dos cartões de crédito do programa Smiles. Os cartões Platinum e Infinite garantem uma bagagem despachada grátis, mesmo que a passagem não tenha sido adquirida com o cartão. Para isso, basta apresentá-lo no balcão para efetuar o despacho sem custos.

Por fim, caso não se beneficie das opções anteriores, é possível incluir a bagagem no momento da escolha da tarifa da passagem. Nas tarifas pagas, os perfis tarifários Plus, Max e Premium Economy já incluem bagagem despachada.

Embora essas tarifas sejam mais caras, vale considerar que oferecem outros benefícios além da bagagem, como marcação de assento gratuita, antecipação de voo, maior acúmulo de pontos e menores taxas para reembolso ou remarcação. Já quando a passagem é emitida com milhas Smiles ou de outros programas, a bagagem está inclusa somente nos bilhetes da cabine Premium Economy.

Vale ressaltar que as franquias de bagagem na Gol não são cumulativas, ou seja, sempre prevalecerá o benefício mais vantajoso. Por exemplo, se um passageiro Smiles Diamante comprar uma passagem internacional na tarifa Premium Economy, ele poderá despachar até três malas devido ao seu status, mas não poderá utilizar o benefício de duas bagagens da tarifa.

Bagagem despachada gratuita na Azul

A Azul possui política bem similar à da Gol, oferecendo as mesmas opções para que o cliente não tenha que desembolsar nada pela bagagem. Clientes com status no Azul Fidelidade (Topázio, Safira ou Diamante) podem despachar até três malas em voos da companhia.

Para aproveitar, é preciso informar o número Azul Fidelidade na compra da passagem, no momento do check-in ou despacho. Clientes com status no programa MileaglePlus da United Airlines também contam com bagagem despachada sem custo.

Bagagem Azul Fidelidade Topázio

- 1ª bagagem grátis de até 23 kg em voos nacionais;

- 1ª bagagem grátis de até 23 kg em voos na América do Sul;

- 1ª bagagem grátis de até 23 kg em voos para Estados Unidos e Europa.

Bagagem Azul Fidelidade Safira

- 1ª e 2ª bagagens grátis de até 23 kg em voos nacionais;

- 1ª bagagem grátis de até 23 kg em voos na América do Sul;

- 1ª e 2ª bagagens grátis de até 23 kg em voos para Estados Unidos e Europa.

Bagagem Azul Fidelidade Diamante

- 1ª, 2ª e 3ª bagagens grátis de até 23 kg em voos nacionais;

- 1ª e 2ª bagagens grátis de até 23 kg em voos na América do Sul;

- 1ª, 2ª e 3ª bagagens grátis de até 23 kg em voos para Estados Unidos e Europa.

Ao comprar passagens internacionais em dinheiro, as tarifas Mais Azul, Azul Super e Business já incluem, respectivamente, 1, 2 e 3 bagagens, além de outros benefícios como antecipação de voo, marcação de assento antecipada e maior acúmulo de pontos.

Já na emissão com pontos do programa Azul Fidelidade ou de outros programas, não há bagagem inclusa em voos para a América do Sul. Para voos para a América do Norte ou Europa, esses bilhetes não contam com nenhuma bagagem em classe econômica, mas, com três volumes inclusos em classe executiva.

A Azul também oferece até três bagagens grátis para os clientes que possuem o seu cartão de crédito, a partir da versão Gold. Basta apresentá-lo no balcão para realizar o despacho sem custo.

Assim como na Gol, as franquias de bagagem na Azul não são cumulativas, prevalecendo sempre o benefício mais vantajoso para o cliente.

Bagagem despachada gratuita na Latam

A Latam é mais restrita nas opções que permitem ao cliente despachar bagagem sem custo. Passageiros com status Latam Pass a partir da categoria Platinum possuem duas malas adicionais em voos internacionais da companhia. A franquia é identificada automaticamente ao incluir o número Latam Pass na compra da passagem, no check-in ou despacho.

Nas tarifas pagas em dinheiro ou pontos, a Standard, Full, Economy Premium e Premium Business incluem franquia de bagagem para todos os destinos.

Vale lembrar que as passagens mais caras, além de oferecer bagagem, também incluem marcação de assento grátis, antecipação de voo, maior acúmulo de pontos, menores taxas para reembolso ou remarcação e outros benefícios.

Os cartões de crédito Latam Pass Itaú não oferecem franquia de bagagem aos clientes. No entanto, a bagagem extra por status elite é cumulativa com a franquia da tarifa adquirida, o que é uma boa notícia.

Bagagem despachada gratuita na TAP

A TAP Portugal foi uma das primeiras empresas estrangeiras a deixar de oferecer bagagem despachada em voos para o Brasil.

Para economizar, uma das maneiras é comprar sua passagem em uma tarifa em que o serviço já esteja incluso. As tarifas Classic e Plus, da classe econômica, e todas as tarifas da classe executiva já incluem o despacho.

Caso o seu bilhete seja emitido com milhas do programa TAP Miles&GO, a bagagem estará inclusa.

Para emissões feitas em programas parceiros, como o Smiles, é necessário verificar se a tarifa emitida contempla o serviço. Se não houver, será necessário realizar a compra da franquia a parte.

Os membros com status Miles&GO Gold contam com uma bagagem despachada grátis. O benefício também é oferecido a todos que possuam status Star Alliance Gold em qualquer das parceiras da aliança.

O benefício da bagagem por status oferecido pela TAP é cumulativo com a franquia da tarifa, assim como na Latam.

Bagagem despachada gratuita na Air France/KLM

As parceiras Air France e KLM possuem as mesmas regras com relação às bagagens despachadas em seus voos. Ambas oferecem somente uma tarifa em que o despacho de bagagem não está incluso: Economy Light.

Caso o seu bilhete tenha sido emitido em qualquer outra tarifa na classe econômica ou nas cabines economy premium, executiva e primeira classe, o serviço já estará incluso.

Passageiros com bilhetes na tarifa economy light ainda podem ficar isentos da cobrança se tiverem status no programa de fidelidade das companhias, o FlyingBlue. Ou ainda status em empresas parceiras da aliança SkyTeam, como a Delta, Alitalia, Aeromexico ou Aerolíneas Argentinas.

Os bilhetes emitidos com milhas FlyingBlue já incluem uma bagagem despachada. Para emissões feitas em programas parceiros, como o Smiles, é necessário verificar se a tarifa emitida contempla o serviço. Se não houver, será preciso realizar a compra da franquia a parte.

Para quem pretende despachar bagagem, é importante ficar de olho nas taxas para não ser pego de surpresa. No caso da Latam, o valor da bagagem passou a ser dinâmico e pode variar bastante.

Já as demais companhias, ainda são oferecidos valores fixos conforme a antecedência da data da viagem ou o canal por onde ela for adquirida. Por regra geral, é mais vantajoso comprar a franquia com maior antecedência ou adquirir uma tarifa que já inclua a mala.