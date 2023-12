Saiba como funciona aplicativo que bloqueia celulares roubados | A TARDE

Nesta terça-feira, o governo federal lança o aplicativo 'Celular Seguro', que promete transformar celulares roubados em um "pedaço de metal inútil". O objetivo é diminuir os roubos a celulares no Brasil. O app está disponível nas lojas de aplicativos dos celulares Android e IOS.

“Caso você seja roubado, é só acionar o sistema por um computador que operadora telefônica e bancos são notificados no mesmo instante, bloqueando acessos”, explicou Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, nas redes sociais.

O aplicativo enviará avisos simultâneos sobre o furto ou perda de um aparelho para operadoras, bancos e serviços online.

“Com apenas um clique, a vítima enviará um aviso simultaneamente para a Anatel, para os bancos, para as operadoras de telefonia e para os demais aplicativos”, afirmou o secretário-executivo do MJSP, Ricardo Capelli, sobre o funcionamento do dispositivo em publicação no X (antigo Twitter) neste sábado, 16.

O registro do usuário será feito com a mesma conta utilizada no gov.br. Cada pessoa cadastrada no Celular Seguro poderá indicar pessoas de confiança, que poderão efetuar os bloqueios da linha telefônica, caso o titular tenha o celular roubado ou furtado.

O objetivo é que, com um único clique, os cidadãos possam informar diferentes instituições e operadoras sobre o crime, tornando o aparelho inutilizável para os bandidos e protegendo contas bancárias e dados pessoais.

Entretanto, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o uso do ‘Celular Seguro’ não substitui a comunicação direta do usuário com bancos, operadoras de telefonia e plataformas online, muito menos o registro de ocorrências junto à autoridade policial.

“O bloqueio inibe a receptação por quem compra o celular de origem duvidosa. Não vai mais [ocorrer], o que desestimula o roubo. A pessoa não vai ter coragem de vender se não terá acesso às informações, dados bancários, nada. Esse aplicativo transforma o celular em um pedaço de metal inútil”, disse Capelli.