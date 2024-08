Saiba quais os empregos remotos mais bem pagos de 2024

O estudo também mostrou que o número de vagas com salários anuais de seis dígitos aumentou 20% - Foto: Alfred Muller | Pixabay

Com a chegada da pandemia, muitos trabalhos fizeram uma brusca mudança, o que impactou no aumento de empregos em regime híbrido e principalmente remoto. Esse número continua aumentando, segundo aponta levantamento do LinkedIn.

Uma pesquisa da Ladders aponta que cargos remotos tiveram uma leve recuperação, subindo 7% no segundo trimestre de 2024, enquanto as posições híbridas cresceram 40%. Divulgado pela revista Forbes Brasil, o estudo também mostrou que o número de vagas com salários anuais de seis dígitos (em dólar) aumentou 20% no último trimestre.

Leia mais:

>> De ambulante aos R$ 25 mi de faturamento: conheça história de baiano

O levantamento considerou mais de meio milhão de anúncios de emprego em sua plataforma, entre abril e junho de 2024, e divulgou os cargos bem remunerados em 2024. De acordo com a Forbes Brasil, a liderança está em gerente de programas.

Nos Estados Unidos, o cargo pode ser encontrado com salários de pouco mais de R$ 80 mil por mês. Já no Brasil, de acordo com a plataforma de busca de empregos Glassdoor, a média salarial de um gerente de programa, em São Paulo, é de R$ 16.073 por mês.

Em seguida, está o engenheiro de software, com uma média salarial entre R$ 409.352 e R$ 1.063.845 por ano. Segundo a FlexJobs, plataforma que oferece oportunidades de trabalho remoto, a profissão está entre os 10 empregos mais procurados para trabalhar remotamente.

Por último, está o cargo de gerente de programa. Ainda de acordo com a Forbes, a faixa salarial média anual é de R$ 731.646 a R$ 976.014.

Confira os empregos bem mais pagos

Gerente de projetos: Faixa salarial média anual de US$ 128.376 a US$ 160.574 (R$ 724.977 a R$ 906.809).

Engenheiro de software: Faixa salarial média anual de US$ 72.460 a US$ 188.310 (R$ 409.352 a R$ 1.063.845).

Engenheiro de software sênior: Faixa salarial média anual de US$ 113.700 a US$ 135.700 (R$ 641.793 a R$ 766.051).

Gerente geral: Faixa salarial média anual de US$ 78.356 a US$ 105.170 (R$ 442.613 a R$ 594.204).

Gerente de programas: Faixa salarial média anual: US$ 129.604 a US$ 172.851 (R$ 731.646 a R$ 976.014).