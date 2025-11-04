BRASIL
Sobrenomes mais usados no Brasil são revelados pela primeira vez
Ranking foi divulgado nesta terça-feira pelo IBGE
Por Redação
A partir do Censo 2022 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta terça-feira, 4, os sobrenomes mais comuns no Brasil.
Silva e Santos são os mais populares a partir de dados coletados em 90,7 milhões de domicílios registrados. Ainda de acordo com o IBGE, os nomes mais comuns são Maria com 12 milhões de registros e José são 5 milhões.
Foi a primeira vez que o IBGE divulgou o ranking de sobrenomes mais comuns do país.
Leia Também:
Veja o ranking dos 10 mais populares:
- Silva: 34.030.104 pessoas
- Santos:21.367.475
- Oliveira:11.708.947
- Souza:9.197.158
- Pereira:6.888.212
- Ferreira: 6.226.228
- Lima: 6.094.630
- Alves: 5.756.825
- Rodrigues: 5.428.540
- Costa: 4.861.083
O ranking referente a 2022 também permite a comparação com o Censo realizado 12 anos antes, em 2010. Veja quais nomes entraram e quais saíram dos top 10 masculino e feminino.
Masculino: saiu "Marcos", entrou "Gabriel" (10º colocado)
Feminino: saiu "Aline", entrou "Julia" (4º colocado).
