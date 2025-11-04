Sobrenomes mais usados no Brasil são revelados pela primeira vez

Cartório para registro de nascimentos - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

A partir do Censo 2022 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta terça-feira, 4, os sobrenomes mais comuns no Brasil.

Silva e Santos são os mais populares a partir de dados coletados em 90,7 milhões de domicílios registrados. Ainda de acordo com o IBGE, os nomes mais comuns são Maria com 12 milhões de registros e José são 5 milhões.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Foi a primeira vez que o IBGE divulgou o ranking de sobrenomes mais comuns do país.

Veja o ranking dos 10 mais populares:

Silva: 34.030.104 pessoas Santos:21.367.475 Oliveira:11.708.947 Souza:9.197.158 Pereira:6.888.212 Ferreira: 6.226.228 Lima: 6.094.630 Alves: 5.756.825 Rodrigues: 5.428.540 Costa: 4.861.083

O ranking referente a 2022 também permite a comparação com o Censo realizado 12 anos antes, em 2010. Veja quais nomes entraram e quais saíram dos top 10 masculino e feminino.

Masculino: saiu "Marcos", entrou "Gabriel" (10º colocado)

Feminino: saiu "Aline", entrou "Julia" (4º colocado).