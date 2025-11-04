Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Sobrenomes mais usados no Brasil são revelados pela primeira vez

Ranking foi divulgado nesta terça-feira pelo IBGE

Redação

Por Redação

04/11/2025 - 10:02 h | Atualizada em 04/11/2025 - 12:28
Cartório para registro de nascimentos
Cartório para registro de nascimentos -

A partir do Censo 2022 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta terça-feira, 4, os sobrenomes mais comuns no Brasil.

Silva e Santos são os mais populares a partir de dados coletados em 90,7 milhões de domicílios registrados. Ainda de acordo com o IBGE, os nomes mais comuns são Maria com 12 milhões de registros e José são 5 milhões.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Foi a primeira vez que o IBGE divulgou o ranking de sobrenomes mais comuns do país.

Leia Também:

Veja nomes femininos clássicos dos anos 50 que estão voltando
O seu está na lista? Ciência revela os 15 nomes mais bonitos do mundo
Gael e Helena: nomes seguem na liderança dos mais registrados na Bahia

Veja o ranking dos 10 mais populares:

  1. Silva: 34.030.104 pessoas
  2. Santos:21.367.475
  3. Oliveira:11.708.947
  4. Souza:9.197.158
  5. Pereira:6.888.212
  6. Ferreira: 6.226.228
  7. Lima: 6.094.630
  8. Alves: 5.756.825
  9. Rodrigues: 5.428.540
  10. Costa: 4.861.083

O ranking referente a 2022 também permite a comparação com o Censo realizado 12 anos antes, em 2010. Veja quais nomes entraram e quais saíram dos top 10 masculino e feminino.

Masculino: saiu "Marcos", entrou "Gabriel" (10º colocado)

Feminino: saiu "Aline", entrou "Julia" (4º colocado).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ibge nomes POPULARES sobrenomes

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cartório para registro de nascimentos
Play

Imóvel que explodiu e deixou um morto era depósito de fogos ilegal

Cartório para registro de nascimentos
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

Cartório para registro de nascimentos
Play

Golpe da Sorte: Salvador é alvo de operação que bloqueou R$ 74 milhões

Cartório para registro de nascimentos
Play

“Japinha não existe”, diz jovem associada a traficante em megaoperação

x