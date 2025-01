Saiba quem é empresário dono de avião que caiu em Gramado

Luiz Galeazzi, empresário e dono do avião que caiu em Gramado - Foto: Reprodução | LinkedIn

Um grave acidente causou uma grande tragédia na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, na manhã deste domingo, 22. Ao menos 10 pessoas morreram em decorrência da queda de um avião de pequeno porte. O piloto e dono da aeronave era um empresário no ramo de negócios de projetos em consultoria de gestão. Ele se chamava Luiz Galeazzi, de 61 anos.

Leia mais:

>> Motorista de carreta de acidente em MG fugiu para o Espírito Santo

>> VÍDEO: Avião cai em Gramado, no Rio Grande do Sul; 9 morreram



>> Sobe para 41 o número de mortos no acidente na BR-116 em Minas Gerais

>> Corpos de vítimas de acidente em MG serão levados ao IML de BH

Galeazzi atuava como CEO na empresa que leva seu sobrenome: Galeazzi & Associados. O empresário era formado em administração de empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Além disso, o também piloto já era parte de uma família de empresários.

Luiz era filho de Cláudio Galeazzi, que foi presidente do Grupo Pão de Açúcar, e também estava na aeronave. Os dois morreram na queda. O empresário ainda teria perdido a mãe, Maria Leonor Salgueiro Galeazzi, em outro acidente aéreo, no ano de 2010.

A aeronave envolvida no acidente que vitimou Maria Leonor também era de Luiz Galeazzi, assim como a que caiu neste domingo.